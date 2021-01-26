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Реєстрація на ЗНО 2021 розпочнеться 1 лютого

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Реєстрація на ЗНО 2021 розпочнеться 1 лютого
ЗНО

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 

  • 21 травня – хімія,
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 
  • 25 травня – англійська мова,
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література,
  • 4 червня – історія України, 
  • 7 червня – фізика,
  • 10 червня – біологія,
  • 15 червня – географія.
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Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Нагадаємо, реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року проходила з 5 до 19 січня 2021 року.

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