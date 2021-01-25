Укрпошта переходить на використання попередніх митних даних в електронному виді

З 1 лютого 2021 року Укрпошта приєднується до світових поштових операторів, які використовують попередні митні дані в електронному виді. Тепер клієнти пошти мають оформляти митні декларації онлайн в особистому кабінеті користувача, мобільному застосунку чи системі АРІ. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Такі вимоги стосуються оформлення митних декларацій на міжнародні відправлення з товарними вкладеннями, що відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, рекомендованих дрібних пакетах, мішках «М», а також міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю. Від березня 2021-го їх список буде розширений і до нього приєднаються міжнародні відправлення EMS.

«Цифровізація та максимальна автоматизація всіх процесів на пошті – це не лише зручність для клієнтів, а й прискорення необхідних процедур на митниці. Приєднання Укрпошти до світових поштових операторів, які використовують попередні митні дані в електронному виді – це вагомий крок вперед, який дозволить компанії швидше та зручніше обробляти міжнародні відправлення, а нашим громадянам – отримувати якісні та сучасні поштові послуги», – зазначив він.

За словами директора департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлії Павленко, такі зміни – це також гарний привід заощадити на тарифі, адже при оформленні міжнародних відправлень онлайн в Укрпошті є welcome-бонус 3%. А для найпопулярнішого виду відправлення «дрібний пакет» з 2018 року діє система накопичувальних бонусів до 15%.

Разом з тим, користувачі, які будуть приходити до відділення з паперовими деклараціями, зможуть скористатися додатковою послугою з передруковування даних з таких декларацій. Її вартість додаватиметься до вартості тарифу відправлення.