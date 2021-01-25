Програма вакцинації має містити детальний план по кожній області, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав завдання якнайшвидше представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в Україні. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Під час наради Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом у лікарнях відведено під хворих на COVID-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.

«Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон», – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.

На завершальній стадії перебувають переговори щодо закупівлі вакцини. Українська сторона позитивно оцінює результати перемовин.

Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. За словами міністра охорони здоров’я, на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

Володимир Зеленський наголосив, що програма вакцинації в Україні має містити детальний план по кожній області.

«Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, та розподіл поставок», – зазначив Глава держави.

Крім того, має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.