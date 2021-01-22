Федоров розповів, які нові послуги з’являться в «Дії» у 2021 році

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало розширення переліку послуг у державному сервісі «Дія». Про це повідомив Михайло Федоров. Серед нових послуг значяться: Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні. У смартфоні за декілька кліків можна буде отримати КЕП;

Зміна місця реєстрації онлайн – наприкінці 2020 Уряд ухвалив постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі;

Будівельні онлайн-послуги – початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3;

Автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора;

Електронний лікарняний – заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності;

Податкові онлайн послуги – пптимізація на переведення в Дію послуг кабінету платника податків. Читайте також: Федоров розповів про пріоритетні закони щодо діджиталізації