Федоров розповів, які нові послуги з’являться в «Дії» у 2021 році

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало розширення переліку послуг у державному сервісі «Дія». Про це повідомив Михайло Федоров.
Серед нових послуг значяться:
- Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні. У смартфоні за декілька кліків можна буде отримати КЕП;
- Зміна місця реєстрації онлайн – наприкінці 2020 Уряд ухвалив постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі;
- Будівельні онлайн-послуги – початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3;
- Автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора;
- Електронний лікарняний – заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності;
- Податкові онлайн послуги – пптимізація на переведення в Дію послуг кабінету платника податків.