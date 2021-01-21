У всіх школах України має бути медпрацівник

Кабінет міністрів затвердив порядок медичного обслуговування школярів, відповідно до якого, у всіх закладах загальної середньої освіти повинен бути медпрацівник. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«У кожному закладі загальної середньої освіти, незалежно від форми власності, має бути медичний працівник. Учні повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я. Тому, відповідно до затвердженого Порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких навчальних закладів. А в разі відсутності в навчальному закладі медичного працівника можна укласти договір з будь-якою установою охорони здоров’я про медичне обслуговування», – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Крім того, за його словами, медичне обслуговування саме в закладі освіти передбачає низку заходів, зокрема: здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації; проведення просвітницької та консультативної роботи серед учасників освітнього процесу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини; інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їхнього фізичного та психічного здоров’я.