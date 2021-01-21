Всесвітній банк виділить Україні 2,5 млрд грн на вакцини

Світовий банк надасть Україні допомогу майже в 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавіруса. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

«Відповідні переговори проводяться між радою виконавчих директорів Світового банку та Урядом України з грудня 2020 року», – зазначила вона.

Кошти виділять в рамках проекту «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні».

В рамках його підготовки буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації.

Нагадаємо, в ВР хочуть дозволити реєструвати в Україні вакцини до завершення клінічних досліджень.