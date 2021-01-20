Українці заощадять до 5 млрд грн на рахунках за газ, – «Нафтогаз»

За два місяці зниженої ціни на газ побутові користувачі зекономлять 4-5 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

«З 1 лютого до 31 березня 2021 року гранична ціна газу для населення складе 6,99 грн за куб. м відповідно до розпорядження уряду. За оцінкою НАК “Нафтогаз України”, це заощадить побутовим споживачам від 4 до 5 млрд грн на рахунках за газ», – йдеться в повідомленні.

«Ми готові підтримати громадян України у складний для економіки період, пов’язаний з карантинними обмеженнями. Нафтогаз готовий надати ресурс всім газзбутовим організаціям на прозорих і зрозумілих умовах, а також як постачальник “останньої надії” «підхопити» споживачів, яких підвів їхній постачальник. Але за час карантинних обмежень нам потрібно зробити правильні висновки з цієї кризи і навчитись працювати в ринку. Українці вже знають, що можуть отримати стабільну ціну за річним контрактом. Наприклад, понад 30 тис. наших абонентів обрали саме такий тарифний план і платять за газ по 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн за куб. м залежно від умов договору», – додав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника Офісу Президента Кирилу Тимошенку провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вона буде діяти до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня.