Зеленський вшанував пам’ять полеглих захисників ДАП

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил, які загинули у цей день в боях за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Церемонія відбулася біля Міністерства оборони України. Було оголошено прізвища 51 захисника України, які загинули цього дня у 2015-2020 роках. Зокрема, вшанували пам’ять 48 військовослужбовців, полеглих під час оборони Донецького аеропорту. Після озвучування кожного прізвища воїни роти почесної варти били у дзвін та салютували зі стрілецької зброї. Володимир Зеленський поклав квіти до Пам’ятного дзвона.

«Українські воїни на фронті щодня доводять, що ні збройні провокації супротивника, ні люті морози не змусять їх відступити зі своєї землі. Кожного дня ми дякуємо їм за мирне небо над нашими містами та селами та згадуємо імена тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Маємо зробити все, щоб кількість імен, які лунають біля Пам’ятного дзвона, не збільшувалась, а в Україні нарешті запанував мир», – зазначив він.