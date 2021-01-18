«Укрзалізниця» планує запустити поїзди зі швидкістю до 350 км/год

«Укрзалізниця» має проект руху потягів зі швидкістю до 300-350 км/год у сполученнях Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Одеса. Про це заявив голова компанії Володимир Жмак.

«Для цього нам потрібні інвестиції, самі ми цей проект не подолаємо, тому потрібен інвестор, який зацікавлений у концесійному підході», – зазначив він.

За його словами, концесія – це єдиний інструмент, який дозволить залучити міжнародного фінансового гравця для реалізації проекту швидкісного руху поїздів.

«Наразі ми говоримо про 7 вокзалів, можливо, ще приєднається Львів», – додав Жмак

Нагадаємо, Мінінфраструктури розглядає як перші потенційні концесії вокзали Києва та Вінниці.