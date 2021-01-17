Шмигаль розповів, чому гранична ціна на газ становитиме 6,99 грн за куб

З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за кубічний метр. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Відповідне рішення Уряд ухвалить найближчим часом і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону. Також у Парламенті мають схвалити ініціативу щодо граничного обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр», – написав він у Facebook.

За його словами, це найнижча ціна, яка була зафіксована на українській біржі протягом січня.

«Державна компанія “Нафтогаз” готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 грн і навіть більше», – додав Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що в Україні ціни на газ різко зросли у зв’язку з тим, що у деяких областях компанії почали зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках після запуску ринку газу з 1 серпня 2020 року.

«Тому держава виступить на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках», – сказав він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік.