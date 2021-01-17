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Україна

У Міносвіти вважають, що діти 1-4 класів зможуть повернутися до шкіл

  • Свідров Олексій
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Сергій Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає можливим повернення молодших класів до повноформатного навчання після завершення січневих карантинних обмежень.

«Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання. Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою.

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Водночас він додав, що ухвалення остаточних рішень із цих питань не залежить від однієї особи – Міністра освіти і науки або Міністра охорони здоров’я. Обидва міністерства постійно комунікують.

«Я цілком поділяю позицію та прислухаюся до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Саме тому МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікаці», – сказав Шкарлет.

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Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликав лідерів місцевого самоврядування не спекулювати на темі дистанційного навчання і відвідування навчальних закладів.

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