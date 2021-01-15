Уряд назвав головні досягнення МВД

Кабінет міністрів України опублікував на сторінці у Facebook ТОП-5 досягнень Міністерства внутрішніх справ.
Серед них значяться:
- Посилення безпеки на дорогах;
- Розширення переліку електронних послуг;
- Система охорони морських кордонів;
- Житло для поліцейських та рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу;
- Розвиток проєкту «Поліцейський офіцер громади».
Так, у межах розбудови Автоматичної системи фотовідеофіксації порушень на дорогах Києва функціонує 20 камер. У 2021 році планується встановити ще 300 камер по всій Україні.
Серед переліку електронних послуг доступні цифрові образи ID-картки, закордонного біометричного паспорту, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.