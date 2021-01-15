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Україна

Уряд назвав головні досягнення МВД

  • Свідров Олексій
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МВД України

Кабінет міністрів України опублікував на сторінці у Facebook ТОП-5 досягнень Міністерства внутрішніх справ.

Серед них значяться:

  1. Посилення безпеки на дорогах;
  2. Розширення переліку електронних послуг;
  3. Система охорони морських кордонів;
  4. Житло для поліцейських та рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу;
  5. Розвиток проєкту «Поліцейський офіцер громади».

Так, у межах розбудови Автоматичної системи фотовідеофіксації порушень на дорогах Києва функціонує 20 камер. У 2021 році планується встановити ще 300 камер по всій Україні.

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Серед переліку електронних послуг доступні цифрові образи ID-картки, закордонного біометричного паспорту, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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