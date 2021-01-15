Закуповувати вакцини від COVID-19 для України буде міжнародна організація, – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що закупівлею вакцин від коронавірусу для України буде займатися міжнародна органазація Crown Agent, а не державне підприємство «Медазкупівлі».

«Вона буде займатися, зокрема, укладанням контрактів відповідно до проведених попередньо перемовин держави, також буде логістичний супровід вантажів», – зазначив він.

За його словами, «Медзакупівлі» більше не будуть займатися вакцинами від коронавірусу, бо «результати 2020 року показали, що робота ДП є вкрай нефективною з точки зору організації процесу керівництвом компанії».

«Позиція і непрофесійна поведінка ДП “Медзакупівлі” викликали додаткові запитання у наших контрагентів, зокрема і недолугі заяви керівництва компанія», – додав міністр.

Раніше ДП«Медичні закупівлі України» заявило про блокування його роботи через незатвердження Міністерством охорони здоров’я тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає змоги фінансувати операційну діяльність ДП.

До цього голова державного підприємства Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19, перевищивши повноваження.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України 1,9 млн вакцин компанії Sinovac Biotech.