В РНБО обіцяють не допустити перебоїв з електрикою під час морозі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів міжвідомчу нараду з питань стабільного забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями.

«Апарат РНБО України проводить планову і системну роботу щодо моніторингу стану забезпечення безперебійної роботи підприємств теплової генерації у зв’язку із очікуваним погіршенням погодних умов, і відповідні листи були направлені на ім’я Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та головам ОДА 11 січня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Данілов звернув увагу на неприпустимість зниження рівня виконавської дисципліни, відзначивши незадовільне виконання Указу Президента України Володимира Зеленського від 02 грудня 2019 року № 874, яким було введене в дію рішення РНБО від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки».

Секретар РНБО також звернув увагу на необхідність посилення контролю за роботою об’єктів критичної інфраструктури у зимовий період.

Представники міністерств і відомств поінформували про поточний стан справ у енергетичній сфері. Зазначалося, що підприємства енергетики здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення вітчизняних споживачів, насамперед населення.