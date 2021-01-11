Міністр Ткаченко закликав українців допомогти сфері культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до українців.

«Хочу звернутися до українців від імені закладів культури, креативних індустрій. Наразі кінотеатри, театри, виставкові зали, креативний бізнес чи не найбільше потерпають від жорсткого карантину. Саме тому, що вони законослухняні і дотримуються постанови», – написав він у Telegram.

За його словами, сфера культури потребує допомоги.

«Щоб сфера культури запрацювала 25 січня – потрібна ваша підтримка. Я не закликаю вас сидіти вдома. Навпаки! Просто дотримуйтесь соціальної дистанції. Візьміть каву на виніс, поїдьте в заповідник (вони, до речі, працюють), сходіть з родиною у парк. Важливо: не збирайтеся компанією в одному місці – занадто великі ризики захворіти», – підкреслив він.