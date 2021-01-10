Іран покриває винних у катастрофі МАУ, – Помпео

Влада Ірану захищає відповідальних за катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерану. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео.

«Власне розслідування Ірану показало, що сили Корпусу вартових ісламської революції збили літак двома ракетами класу “земля – ​​повітря”. Через рік представники Корпусу вартових досі не притягнуті до відповідальності. Замість цього влада продовжує захищати тих, хто несе відповідальність за це. Чекаємо з нетерпінням дня, коли іранська влада буде цінувати життя іранців так само, як вони зараз покривають проступки своїх представників», – зазначив він.

Раніше заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін заявив, що Іран передав Україні проект технічного звіту щодо причин катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України».

Зазначимо, що Тегеран виплатить по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 276 КК України).