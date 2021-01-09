СБУ розслідує підпільну вакцинацію в Україні

Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19. Про це повідомляє «Суспільне».

«Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускали отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer», – зазначили в СБУ.

Розслідуванням перевіряються обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами

Відомості за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 321 КК України внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування 06 січня 2021 року.

Раніше бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer.

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.