Мер Тернополя змінив свою думку щодо введення посиленого карантину

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що місто перейде в режим жорсткого карантину, якщо найближчим часом спостерігатиметься зростання захворюваності.

«Коронавірус має властивість швидко поширюватися, і ми вже не виключаємо зростання кількості хворих. Після новорічних та різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров’я», – зазначив він.

За його словами, влада міста готова вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров’ю та життю тернополян.

«Я не боюся приймати важкі, але правильні рішення, якщо в цьому є об’єктивна потреба. Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих – ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину», – підкреслив Надал.

Раніше мер Тернополя заявив, що у місті вирішили не вводити посилений карантин, який запроваджується по всій країні з 8 січня. Він зазначив, що комісія по надзвичайних ситуаціях прийняла рішення не вводити додаткових обмежень і відповідне рішення уже підписане.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.