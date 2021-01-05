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Україна

«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди на Різдво в Карпатах

  • Свідров Олексій
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«Укрзалізниця» на Святвечір запустить 19 поїздів далекого сполучення і швидкісних поїздів у Карпати. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Укрзалізниця допоможе всім охочим зустріти Різдво в Карпатах. Так, компанія пропонує скористатись 19 поїздами далекого сполучення та швидкісними поїздами», – йдеться в повідомленні.

Перелік додаткових поїздів:

  • № 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
  • № 7/8 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці;
  • № 13/14 Київ — Солотвино;
  • № 15/16 Харків — Рахів;
  • № 21/22 Харків — Трускавець;
  • № 26/25 Одеса — Ужгород;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 43/44 Київ — Івано-Франківськ;
  • № 46/45 Лисичанськ — Ужгород;
  • № 49/50 Київ — Трускавець;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 134/133 Миколаїв — Рахів;
  • № 136/135 Одеса — Чернівці;
  • № 143/144 Київ — Ворохта;
  • № 357/358 Київ — Рахів;
  • № 601/602 Львів — Солотвино;
  • № 745/746 Київ — Славське.
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