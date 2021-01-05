«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди на Різдво в Карпатах

«Укрзалізниця» на Святвечір запустить 19 поїздів далекого сполучення і швидкісних поїздів у Карпати. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Укрзалізниця допоможе всім охочим зустріти Різдво в Карпатах. Так, компанія пропонує скористатись 19 поїздами далекого сполучення та швидкісними поїздами», – йдеться в повідомленні.

Перелік додаткових поїздів: