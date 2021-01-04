В Україні пропонують узаконити обіг конопель в медичних цілях

Народні депутати пропонують врегулювати обіг конопель у медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості. Про це йде мова в законопроекті №4553.

Авторами законопроекту зазначені 30 народних депутатів із фракцій “Голос”, “Слуга народу”, “Європейська солідарність”, а також позафракційні. Серед авторів нардепи фракції “Голос” Ольга Стефанишина, Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, нардеп фракції “Слуга народу” Віталій Безгін, а також представники фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«В Україні понад 2 мільйони людей з нестерпним хронічним болем, з важкими онкологічними захворюваннями, епілепсією, пост-травматичним синдромом, з хворобою Альцгеймера та іншими потребують ліків на основі канабісу. Ці ліки допомагають полегшити біль, налагодити сон, зменшити судоми і просто дають шанс на нормальне життя», – зазначила Стефанишина.

Документ визначає вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом конопель, а також визначає і врегульовує розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, які забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних препаратів і прекурсорів.

Зокрема, пропонується нова норма, згідно з якою обіг лікарських та промислових конопель, продуктів їх переробки та виготовлених із них препаратів допускається лише для використання у промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці за призначенням лікаря.

Законопроект передбачає, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, медичних і промислових конопель, продуктів їх переробки та виготовлених із них препаратів дозволяється за умов забезпечення контролю та відстеження такого обігу на всіх його етапах.

Законопроект також передбачає, що для відстеження обігу наркотичних засобів медичних та промислових конопель, продуктів їх переробки кожна партія та одиниця фасованої продукції маркується унікальним кодом і вводиться публічний електронний реєстр обігу (переміщення) наркотичних засобів, психотропних речовин медичних і промислових конопель, продуктів їх переробки.