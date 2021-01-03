Українські прикордонники отримають ще 10 французьких гелікоптерів

Цього року українське прикордонне відомство очікує отримати ще десять гелікоптерів Airbus Н125.

«Планується, що ці машини уже прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, торік Україна отримала гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter для Державної прикордонної служби.

Голова відомства Сергій Дейнеко зауважив, що вони у 4-5 разів більш економічні у порівнянні з Мі-8, які є на озброєнні відомства.

«Протягом року у Держприкордонслужбі нові гвинтокрили підтвердили свою ефективність та економічність. Вони налітали майже 460 годин. У 2020-му їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. При цьому, навчання нерідко поєднувалося з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки державного кордону України», – додали в Держприкордонслужбі.