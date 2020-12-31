МОН підвів підсумки 2020 року

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що у 2020 році набули чинності зміни до ЗУ «Про вищу освіту», зокрема щодо вимог до керівників ЗВО, ліцензування, дуальної освіти, міждисциплінарності та дотримання академічної доброчесності.

«Упродовж року робота команди МОН була спрямована на розроблення низки важливих нормативно-правових актів щодо підвищення рівня якості вищої освіти, створення передумов для її доступності та популяризації в суспільстві. Попри труднощі, які були зумовлені поширенням коронавірусної хвороби, нам вдалось успішно провести вступну кампанію з дотриманням всіх протиепідеміологічних заходів. Вступники з тимчасово окупованих територій цьогоріч отримали можливість вступу до будь-якого університету і це, безперечно, ще один крок на шляху реінтеграції цих територій. Наразі в Міністерстві розроблена стратегія, яка визначатиме розвиток вищої освіти на найближчі десять років – маємо амбітні плани щодо впровадження прогресивних змін, які ще більше наблизять нас до європейських стандартів та цінностей», – зазначив він.

З-поміж усіх подій, що відбулись у сфері вищої освіти у 2020 році, можна виділити найважливіші:

набули чинності зміни до ЗУ «Про вищу освіту»；

розроблено проект Стратегії розвитку вищої освіти до 2031 року；

затверджено 70 нових освітніх стандартів – 29 для ОС «Бакалавр» та 41 для ОС «Магістр»；

розпочато пілотування дуальної форми освіти в українських ЗВО в партнерстві з малим, середнім та великим бізнесом；

тривала активна робота з енергомодернізації будівель закладів вищої освіти；

успішно пройшла вступна кампанія 2020；

було розширено можливості для вступників з ТОТ；

запрацювала нова система фінансування університетів；

впроваджена індикативна собівартість навчання за контрактом；

Україна підтвердила свою активну участь у Болонському процесі та долучилася до ухвалення Римського Міністерського Комюніке.

Зміни до ЗУ «Про вищу освіту» зробили можливим спрощення процедур ліцензування та визначили можливість встановлення чітких КПІ для ректорів. Відтепер також посилена відповідальність за недотримання академічної доброчесності та передбачено на рівні закону застосування технологій ЗНО для вимірювання результатів навчання, здобутих на бакалаврському рівні, а також для атестації здобувачів вищої освіти.

Запровадження дуальної форми навчання під час освітнього процесу та оновлення освітніх стандартів має з часом максимально наблизити рівень знань та навичок випускників вишів до вимог ринку праці.

З урахуванням результатів проведення цьогорічної вступної кампанії напрацьовані зміни до Умов прийому на 2021 рік. Наразі документ вже заюстовано й розпочалася підготовка до організації наступної вступної кампанії: проведено всеукраїнську онлайн-нараду з представниками закладів вищої освіти щодо організації вступу у 2021 році.

За результатами аналізу функціонування нової системи фінансування державних закладів вищої освіти, яка була вперше застосована цього року, МОН зібрало та опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення формули розподілу коштів.