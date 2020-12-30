Іран виділить 150 тис. долл родинам кожної з жертв катастрофи МАУ

Влада Ірану виплатить по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака МАУ під Тегераном. Про це повідомляє IRNA.

«Хоча гроші не можуть полегшити біль від інциденту, існує зобов’язання поважати права людей», – зазначила віцеіпрезидент з правових питань Лая Джонейді.

Уряд виплатить виділені гроші сім’ям жертв, як тільки будуть надані звіти та документи.

Раніше заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що Іран досі не передав Україні проект технічного звіту щодо причин авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України».

Нагадаємо, 8 січня 2020 року внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 276 КК України).