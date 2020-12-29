Україна безкоштовно отримає 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX. Про це повідомляє телеканал «Дом».

«Вже не 8, а 16 млн доз вакцини… 8 млн – це кількість доз, які необхідно, два рази вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн – це буде для 8 млн громадян. Це те, що в межах COVAX Україна отримає», – підкреслив він.

Немчінов нагадав, що Міністерство охорони здоров’я затвердило план вакцинації, і зараз головне – вакцинувати групи, які визначені пріоритетними: медики, групи ризику.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна знайшла вирішення проблеми з транспортуванням і зберіганням вакцини від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.