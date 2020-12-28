«Укрпошта» отримає майже 2000 авто для пересувних відділень, – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що для реформування мережі сільських поштових відділень у 2021 році «Укрпошта» придбає ще 1850 автомобілів для сучасних пересувних відділень у рамках спільного проекту з ЄБРР.

«”Укрпошта” продовжує виконувати масштабну інвестиційну програму для реформування мережі сільських відділень. Відтак, вже оголошено тендер на закупівлю у наступному році ще 1850 автівок для мобільних пересувних відділень “Укрпошти” в рамках спільного проекту з ЄБРР. У найближчому майбутньому це дозволить покрити всі 100% населених пунктів України та зручно доставляти посилки у найвіддаленіші куточки держави», – зазначив він.

За його словами, 1850 нових авто мають забезпечити 100-відсотковий спектр сучасних послуг для понад 11 млн жителів сіл з населенням до 2 тис. осіб із 17 областей України.

Завдяки цьому вони зможуть отримувати поштові відправлення до дверей, замовляти ліки та дрібну побутову техніку в інтернет-магазинах, сплачувати комунальні послуги тощо.

Вже зараз проект успішно функціонує у 7 областях: Чернігівській, Київській, Одеській, Херсонській, Закарпатській, Черкаській та Чернівецькій.

Раніше глава «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2021 року компанія може бути змушена припинити доставку пенсій.