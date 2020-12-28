Реєстрація на пробне ЗНО 2021 розпочнеться 5 січня

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Про це повідомляє прес-служба Міністерство освіти і науки України.

«Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

В МОН додали, що результати пробного ЗНО 2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯ , буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн