Кабмін підтримав запуск реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання онлайн

Кабінет міністрів підтримав експериментальний проект з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі Дія. Скорочується кількість документів та запроваджується взаємодія між інформаційними системами та реєстрами. Отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на diia.gov.ua», – зазначив він.

Послуга буде доступна для:

неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них

українців, які мають ID-картку, — за адресою житла, відомості про яке внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

Підкреслюється, що на перших етапах послуга буде доступна у тестовому режимі в деяких містах України.