В Україні створили «Українську фінансову житлову компанію» для доступної іпотеки

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут ПАТ «Українська фінансова житлова компанія». Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Вона створена для розробки та втілення механізму доступної іпотеки.

«Метою діяльності ПАТ “Українська фінансова житлова компанія” є забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема йдеться про фінансові інструменти з можливостю отримання іпотечного кредиту до 7 % річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.