Гральний бізнес має принести 7,5 млрд грн наступного року, – Гетманцев.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у 2021 році Україна має отримати 7,5 мільярдів гривень доходів від легалізації грального бізнесу. Про це повідомляє «Радіо Свобода»
«Одержання цих коштів закладено до державного бюджету України-2021. Маються на увазі доходи від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей», – сказав він.
Гетманцев високо оцінив ухвалення Верховою Радою у 2020 році закону про легалізацію грального бізнесу.
Стаття 2 документа дозволяє:
- організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
- організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
- організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
- організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
- організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.