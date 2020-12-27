Гральний бізнес має принести 7,5 млрд грн наступного року, – Гетманцев.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у 2021 році Україна має отримати 7,5 мільярдів гривень доходів від легалізації грального бізнесу. Про це повідомляє «Радіо Свобода»

«Одержання цих коштів закладено до державного бюджету України-2021. Маються на увазі доходи від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей», – сказав він.

Гетманцев високо оцінив ухвалення Верховою Радою у 2020 році закону про легалізацію грального бізнесу.

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