Стала відома дата ліквідації «Укроборонпрому»

Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що перший аудит консолідованої фінансової звітності концерну за 2018-2019 роки практично завершений.

«Аудит поки триває. До кінця року він буде завершений… Ми плануємо, що вже в січні Наглядова рада Укроборонпрому розгляне результати аудиту, які ми в подальшому опублікуємо, щоби суспільство побачило результати роботи Концерну», – зазначив він.

Гусєв підкреслив, що компанія вже почала підготовку зі створення нових холдингів. Повноцінно вона буде реалізована після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту №3822.

Реформа «Укроборонпрому» передбачає, що 65 найперспективніших підприємств концерну об’єднають у новий державний оборонний холдинг. Будуть створені галузеві бізнес-одиниці (ГБО) у формі акціонерних товариств, які будуть об’єднані за напрямами: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів і спецхімії.

До 30 квітня 2021 року – очікується ухвалення ВРУ законопроєкту №3822, який стане офіційним початком трансформації «Укроборонпрому». До кінця червня 2021 року – ліквідація ДК «Укроборонпром» та створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного товариства.