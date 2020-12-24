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Комітет ВР відмовився розглядати призначення Шкарлета

  • Свідров Олексій
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Сергій Шкарлет

Парламентський комітет із питань регламенту та депутатської етики відмовився розглядати матеріали щодо неодноосібного голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки. Про це повідомила народний депутат від «Голосу» Інна Совсун.

«Погані новини. Комітет з питань Регламенту та депутатської етики відмовився розглядати матеріали, що свідчать про кнопкодавство під час голосування за призначення міністром освіти й науки Сергія Шкарлета.

Я розумію позицію ОПЗЖ, вони захищають своїх кнопкодавів. Частина Слуг Народу заявили, що для них це витрачання часу, і у них є важливіші справи. Непогано, чи не так? Дійсно, навіщо членам Комітету з питань Регламенту та депутатської етики розглядати порушення Регламенту та депутатської етики?», – написала вона Facebook.

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Совсун пообіцяла оприлюднити матеріали, які зібрали її колеги і які не захотів розглянути регламентний комітет.

Вона додала, що «Голос» подасть заяву до правоохоронних органів із цього приводу. 

Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада України підтримала призначення міністра освіти і науки. Призначення Сергія Шкарлета головою Міністерства і освіти підтримали 226 народних депутатів. Зазначимо, що з 25 червня 2020 року він виконував обов’язки очільника МОН. При цьому раніше стало відомо, що освітній комітет ВР не підтримав його кандидатуру.

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Пізніше стало відомо, що призначення Шкарлета можуть оскаржити у суді.

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