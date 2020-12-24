fbpx
Здоров'я

Зеленський розповів, з якими компаніями Україна веде перемовини щодо вакцини

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Зеленський розповів, з якими компаніями Україна веде перемовини щодо вакцини
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна інтенсифікує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями та урядами інших країн, щоб пришвидшити постачання якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«МОЗ постійно веде перемовини з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і європейськими виробниками щодо постачання вакцини», – зазначив він.

Читайте також:  Шмигаль назвав офіційні дати посиленого карантину в Україні

За його словами, наразі ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб прискорити постачання вакцини.

Раніше Штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

Переглядів: 9

Читайте також: