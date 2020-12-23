«Укрпошта» може припинити доставку пенсій з 1 січня

З 1 січня 2021 року «Укрпошта» може бути змушена припинити доставку пенсій. Про це заявив глава компанії Ігор Смілянський.

«Сьогодні Кабінет міністрів має розглянути питання оплати державою доставки пенсій для 3,6 млн пенсіонерів. Після перегляду мінімальної зарплати тільки в частині єдиного соціального внеску “Укрпошта” заплатить на 500 млн гривень більше, ніж у 2020 році, не рахуючи витрат на підвищення зарплат. Тому якщо питання не буде вирішене позитивно, “Укрпошта” буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня. “Укрпошта” не благодійний фонд і не може дотувати газети, листи та пенсії», – написав він у Facebook.

Смілянський сподівається, що КМУ прийме правильне рішення, і всі пенсіонери своєчасно отримають свої пенсії, а листоноші, що ризикують своїм життям і приходять в будинки до людей, справедливу оплату.