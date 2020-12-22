Ще одному російському актору заборонили в’їзд до України

Міністерство культури включило російського актора Олексія Гуськова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«11 грудня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Олексія Гуськова.

Відповідним наказом МКІП від 21 грудня № 2415 російського актора було включено до переліку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено.

МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.