Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великою Британією

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією.

«Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією. Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз час, коли більшість українців повертаються з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули. Будемо вести моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і у разі необхідності змінимо це рішення», – зазначив він.

За його словами, відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про повітряне сполучення заборони на виконання рейсів можуть застосовуватися лише з технічних причин, тобто у разі неможливості дотримання авіакомпанією вимог законодавства однієї з договірних сторін (право власності, питання безпеки польотів тощо).

Зазначимо, що посольство України в Великії Британії рекомендує українським громадянам відмовитись від поїздок до Сполученого Королівства.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.