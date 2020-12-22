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Політика

Вітренко призначений т.в.о міністра енергетики

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Вітренко призначений т.в.о міністра енергетики
Юрій Вітренко

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики, а також на нього покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики України.

«Розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов’язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

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