Бутусов буде позаштатним радником міністра оборони України

В Міністерстві оборони України підтвердили досягннення домовленості про призначення журналіста Юрія Бутусова радником міністра оборони України Андрія Тарана на громадських засадах.

«Досягнуто домовленості про призначення Юрія Бутусова радником Міністра оборони України на громадських засадах. Ефективне міністерство, боєздатні збройні сили – є над чим працювати», – йдеться в повідомленні.

Раніше Бутусов повідомив, що після зустрічі в Міноборони України прийняв пропозицію міністра Тарана

«Я прийняв рішення за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці. Тепер чекаю відповіді від Міноборони», – написав він.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що Міністерство оборони України пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага.

Пізніше Міністерство оборони заявило, що кадрові служби поспілкувалися з ним, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх.

Сам Бутусов зазначив, що має намір подати до суду на Міністерство оборони України, оскільки Таран збрехав про проведення співбесіди.