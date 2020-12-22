Блохін отримав орден князя Ярослава Мудрого II ступеня

Екс-футболіст київського «Динамо» і збірної СРСР, колишній наставник збірної України Олег Блохін був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого II. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Нагороду йому вручав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

«Висока нагорода для одного з найяскравіших футбольних талантів України! Це чудова нагода, щоб згадати пам’ятні сторінки, які Олег Володимирович вписав у футбольну історію нашої держави як гравець і як тренер національної збірної України. Дякую пану міністру за високу відзнаку для нашого колеги, який зараз реалізує свої знання і досвід на посаді співголови Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ! Дякую Олегу Блохіну за відданість грі та історичні перемоги українського футболу на міжнародній арені!», – зазначив президент УАФ Андрій Павелко.