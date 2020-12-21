Шмигаль розповів, коли Україна отримає черговий транш від МВФ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-by вже на початку 2021 року.

«Два тижні тому ми також отримали транш в 623,5 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. А цього тижня отримали рекордну зацікавленість інвесторів у гривневих облігаціях державної внутрішньої позики у розмірі 51 млрд грн», – сказав він під час прямого ефіру програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, з наступного тижня місія МВФ розпочне роботу в Україні.

Шмигаль також підкреслив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань, які були передбачені нинішнім бюджетом.

Раніше у Європейському союзі заявили, що Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги після виконання ряду умов.