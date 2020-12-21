Кличко планує доплачувати київським медикам

Мер Києва Віталій Кличко планує збільшити доплаті столичним медикам із січня 2021 року. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Парламент ухвалив минулого тижня Державний бюджет України. Але сфера охорони здоров’я не отримала належної фінансової підтримки. Така ситуація – неприпустима! І в столиці ми такого допустити не можемо. Тому я дав доручення департаментам охорони здоров’я та фінансів КМДА опрацювати всі можливості та подати пропозиції до проекту бюджету столиці на наступний рік. Щоб збільшити видатки на фінансову допомогу медикам комунальних лікарень Києва. Ідеться про щомісячні надбавки до зарплатні, яку тепер за реформою медикам виплачує держава. Я запропонував, щоб із січня наступного року щомісяця додатково до своєї зарплатні лікарі отримували – 5 тисяч гривень, медсестри – 4 тисячі, молодший медперсонал – 2 тисячі гривень», – зазначив він.

За його словами, таку фінансову допомогу будуть отримувати 30 тисяч медичних працівників столиці.

«І це питання ми маємо розглянути і ухвалити вже завтра – на позачерговому засіданні Київради, яке я скликав на 22 грудня. Ми зобов’язані підтримувати наших медиків, які в надскладних умовах рятують здоров’я і життя киян! І ми робимо все, що можливо, і що залежить від нас. Переконаний, депутати Київради проголосують за рішення про підтримку лікарів, медсестер і молодшого медичного персоналу. Без зайвого політиканства та маніпуляцій», – підкреслив Кличко.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році на медицину в Державному бюджеті загалом виділено рекордні 163 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2020 році.