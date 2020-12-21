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Україна

В Україні затвердили державну програму безпеки руху

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до В Україні затвердили державну програму безпеки руху
Владислав Криклій

Кабінет міністрів затвердив нову державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Безпека на дорогах – наш пріоритет №1. Нещодавно Уряд схвалив нову Стратегію безпеки руху до 2024 року, а сьогодні – відповідну Державну програму, яка була розроблена на її основі. Тому у наступному і подальших роках ми продовжимо розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки. Це сучасні кільцеві розв’язки та безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи і фантоми, автоматичні комплекси «Зважування у русі», камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи», – зазначив він.

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Програма спрямована на:

  •  зниження рівня смертності внаслідок ДТП та ступеня тяжкості їх наслідків для учасників дорожнього руху;
  •  зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму;
  •  підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками.
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