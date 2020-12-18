Степанов розповів, скільки грошей необхідно для вакцинації

Для вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19 необхідно 15,1 мільярда гривень. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Для фінансування вакцинації потрібна розрахована суму, яку необхідно закласти в бюджет – це 15,1 млрд гривень, але поки в бюджеті 2021 на вакцинацію виділено 2,6 млрд гривень», – зазначив він.

За його словами, в відомстві в екстреному порядку шукають джерела додаткових коштів.

«Ми можемо акумулювати на придбання вакцин до 2,3 млрд гривень, наприклад, за рахунок економії лікарських засобів», – зазначив він.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров’я планують у лютому 2021 року розпочати вакцинування населення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше Степанов розповів, що Міністерство охорони здоров’я розробило чіткий план вакцинації і визначило групи людей, яких ми зобов’язані вакцинувати за рахунок держави.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.