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Право

Зеленський підписав закон щодо соціального захисту деяких категорій населення на період дії карантину

  • Свідров Олексій
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Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину. Про це повідомляє прес-службу ОП.

Закон спрямовано на посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів.

Так, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії.

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«Законом урегульовано окремі процедурні питання, пов’язані з набуттям і підтвердженням особою статусу безробітного, а також одержанням допомоги з безробіття на період дії карантину», – йдеться в повідомленні.

Закон також надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.

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