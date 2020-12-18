В Кабміні розповіли деталі плану вакцинування від COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів же наступного тижня має затвердити Національний план впровадження вакцини проти COVID-19.

«Основним завданням плану вакцинування до кінця 2021 року є охоплення щепленням проти COVID-19 50% населення України — майже 21 млн людей. Враховуючи те, що закупівлю вакцин неможливо виконати одразу для всіх громадян, постає необхідність визначення пріоритетних груп населення, які мають отримати вакцини найпершими», – зазначив він.

За його словами, було виокремлено низку пріоритетних груп для вакцинування від COVID-19:

Медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії епідемії COVID-19;

Військовослужбовців, які беруть участь в ООС;

Працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників;

Особи, які проживають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, та персонал таких закладів;

Працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію, Нацгвардії, військовослужбовців ЗСУ, МВС;

Вчителі та інші працівники сфери освіти;

Люди похилого віку (60 років і старше), які перебувають у групах ризику.

Шмигаль наголосив, що перші вакцини очікуються вже в лютому. Для цього Уряд веде перемовини по двох напрямках — безпосередньо з виробниками вакцин та з керівництвом держав, де такі вакцини будуть вироблятись або вже законтрактовані.

Зазначимо, що для вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19 необхідно 15,1 мільярда гривень.

Раніше міністр охорони здоров’я Степанов розповів, що Міністерство охорони здоров’я розробило чіткий план вакцинації і визначило групи людей, яких ми зобов’язані вакцинувати за рахунок держави.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.