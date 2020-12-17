Зеленський назвав основний зовнішньополітичний пріоритет України

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські дипломатичні місії мають порушуватися питання відновлення територіальної цілісності України та повернення Донбасу і Криму у всіх країнах. Про це повідомляє його прес-служба.

«Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет – це встановлення миру, відновлення суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій цивілізованій світовій спільноті», – зазначив він.

Український лідер підкреслив, що Україна зараз наполегливо працює над тим, щоб домовленості лідерів країн «Нормандської четвірки» в Парижі були реалізовані.

«Вже сьогодні ми маємо думати, як повернути мирному Донбасу порядок і як повернути нашому Донбасу спокій. Ми вже впорядковуємо підконтрольну територію Донбасу, яка постраждала від цієї війни. Робимо це й зусиллями держави, і бізнесу, і коштом наших міжнародних партнерів і їхньої допомоги. Результати бачать наші громадяни по обидва боки лінії дотику. І коли завтра ми вже повернемося на весь окупований український Донбас – маємо одразу приступити до його відновлення, до його відбудови», – додав президент.