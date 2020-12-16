В Україні зупинено зростання кількості хворих на COVID-19, – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що наразі вдалося зупини зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

«Ми бачимо в Міністерстві охорони здоров’я стабілізацію по COVID-19. Ситуація залишається достатньо напруженою, але все ж таки нам вдалося повністю зупинити зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу», – зазначив він.

Степанов підкреслив, що протягом минулої доби з українських лікарень виписали більше хворих на коронавірус, ніж госпіталізували.

«Щодо госпіталізацій. Ця статистика лякає. Досить високі цифри. 3 242 особи були госпіталізовані за минулу добу, але при цьому кількість виписаних у нас складає 3 473 людини», – додав міністр.

Раніше Степанов розповів, що Міністерство охорони здоров’я розробило чіткий план вакцинації і визначило групи людей, яких ми зобов’язані вакцинувати за рахунок держави.

Нагадаємо, до кінця грудня в Україні буде спостерігатися падіння захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.