Тимошенко розкритикувала закон про особливий статус Донбасу

Голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, чому партія відмовилася підтримати закон про особливий статус Донбасу.

«Ми ніколи не голосували, бо цей закон є створенням держави у державі. Це навіть не федералізація. Це гірше. Це слабодуха згода віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого “мирного процесу”», – зазначила вона.

Тимошенко зазначила, що закон передбачає проведення місцевих виборів на окупованих територіях під дулами важкої зброї, і дозвіл для терористичних угрупувань створити на нашій землі власні збройні сили, і формування на Донбасі тотально непідконтрольних Україні органів влади.

«Цей закон перетворює Донбас на плацдарм для захоплення України політичним шляхом. Я не вірю, що попередній арезидент України не розумів, що робить, коли продавлював цей закон в українському парламенті. Це була принизлива вистава в сесійній залі з виключеним табло для голосування, щоб приховати імена “героїв”, які натиснули кнопку “за”. Ще тоді, у 2014 році, цим законом Донбас здали без бою. І не тільки Донбас.», – підкреслила політик.

За її словами, ганебна справа Петра Порошенка живе – закон пролонговують, і він знову буде діяти разом із провальними Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада України продовжила до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».Відповідне рішення підтримали 304 народних депутати.