fbpx
Політика

Тимошенко розкритикувала закон про особливий статус Донбасу

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Тимошенко розкритикувала закон про особливий статус Донбасу
Юлія Тимошенко

Голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, чому партія відмовилася підтримати закон про особливий статус Донбасу.

«Ми ніколи не голосували, бо цей закон є створенням держави у державі. Це навіть не федералізація. Це гірше. Це слабодуха згода віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого “мирного процесу”», – зазначила вона.

Тимошенко зазначила, що закон передбачає проведення місцевих виборів на окупованих територіях під дулами важкої зброї, і дозвіл для терористичних угрупувань створити на нашій землі власні збройні сили, і формування на Донбасі тотально непідконтрольних Україні органів влади.

Читайте також:  Україна і Молдова планують перезавантажити відносини

«Цей закон перетворює Донбас на плацдарм для захоплення України політичним шляхом. Я не вірю, що попередній арезидент України не розумів, що робить, коли продавлював цей закон в українському парламенті. Це була принизлива вистава в сесійній залі з виключеним табло для голосування, щоб приховати імена “героїв”, які натиснули кнопку “за”. Ще тоді, у 2014 році, цим законом Донбас здали без бою. І не тільки Донбас.», – підкреслила політик.

Читайте також:  МЗС України наполягає на посиленні санкцій проти РФ у разі продовження агресії

За її словами, ганебна справа Петра Порошенка живе – закон пролонговують, і він знову буде діяти разом із провальними Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада України продовжила до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».Відповідне рішення підтримали 304 народних депутати.

Переглядів: 7

Читайте також: