НАЗК повернули повноваження

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №4470, який відновлює повноцінну роботу Національного антикорупційного бюро.

Це рішення підтримали 300 народних депутатів.

«Зміни в законодавство мають забезпечити повноцінне функціонування НАЗК. Законопроект також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, а також встановлює деякі особливості такого реагування в разі вчинення відповідних дій суддями або суддями Конституційного Суду», – йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом передбачається, що скласти адміністративний протокол судді, судді Конституційного Суду України може тільки голова НАЗК або його заступник – із обов’язковим повідомленням про це Вищої ради правосуддя і голови Конституційного Суду.

Протокол вручається судді, судді Конституційного Суду України виключно шляхом надіслання його судді засобами поштового зв’язку із наданням йому можливості надати свої письмові зауваження і заперечення, або відмовитись від його підписання з наведенням відповідних мотивів.

Надання таких пояснень можливо шляхом їх надіслання засобами поштового зв’язку або особисто суддею, суддею Конституційного Суду України за можливої присутності відповідно інспектора Вищої ради правосуддя чи голови Конституційного Суду України (або його заступника).

НАЗК матиме повноваження передавати протокол про адміністративне правопорушення до суду лише у разі отримання від судді, судді Конституційного Суду пояснень (заперечень) на протокол, або за спливом відведеного законом строку для їх надання.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Раніше Конституційний суд України відповів на заяву Венеціанської комісії.