Закон про особливий статус Донбасу продовжили на рік

Верховна Рада України продовжила до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Відповідне рішення підтримали 304 народних депутати.

«Ухвалений закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН», – йдеться в пояснювальній записці.

Законопреєкт про особливий порядок самоврядування на Донбасі ухвалений 16 вересня 2014 року терміном на 3 роки і потім його тричі продовжували на рік.