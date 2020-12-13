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Україна

Україна посилить свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Україна посилить свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату

Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку-2030 та міжнародних кліматичних угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Готуючись до Конференції сторін Паризької угоди у Глазго, ми опрацьовуємо другий національно визначений внесок. На цій основі ми розглядаємо ціль з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%», – сказав він.

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За його словами, Київ також працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики.

«Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів», – додав президент.

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Зеленський підкреслив, що Україна є й залишатиметься одним з активних і відповідальних учасників глобального процесу боротьби зі зміною клімату й захисту довкілля.

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