Україна посилить свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату

Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку-2030 та міжнародних кліматичних угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Готуючись до Конференції сторін Паризької угоди у Глазго, ми опрацьовуємо другий національно визначений внесок. На цій основі ми розглядаємо ціль з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%», – сказав він.

За його словами, Київ також працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики.

«Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів», – додав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна є й залишатиметься одним з активних і відповідальних учасників глобального процесу боротьби зі зміною клімату й захисту довкілля.